Karpuzlu Göbek Atma Fenomeni

24.08.2025 16:40
Ramazan Vural Gün, sosyal medyada karpuz satarak göbek atarak ilgi çekiyor, eğlenceli videolar paylaşıyor.

Sosyal medya sayfasında karpuz tezgahında, tarlalarda ve sahillerde göbek attığı videoları paylaşan 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün, Manavgat pazarlarında da karpuz satarken göbek atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Karpuz Satarken Göbek Atan Genç Fenomen Haline Geldi

GÖBEK ATARAK KARPUZ SATIYOR

Atadan gelme kavun-karpuz yetiştiriciliği yaptıklarını, yetiştirdikleri karpuz ve kavunları pazarlarda sattığını belirten Ramazan Vural Gün, göbek atmayı çok sevdiğini, bulunduğu her ortamda müzik eşliğinde göbek atarak insanları eğlendirdiğini dile getirdi.

Karpuz Satarken Göbek Atan Genç Fenomen Haline Geldi

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

24 yaşında olduğunu ve hobi olarak göbek attığını söyleyen Vural, giydiği 'Göbekçi07' isimli beyaz tişörtünü de üzerinden çıkarmıyor. Vural'ın her ortamda kilosuna rağmen göbek atarak çektiği videolar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

