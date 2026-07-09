Kars-Ardahan Tarım İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
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Kars-Ardahan Tarım İş Birliği Ziyareti

Kars-Ardahan Tarım İş Birliği Ziyareti
09.07.2026 17:52
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Kars ve Ardahan arasında tarım ve hayvancılık iş birliğini güçlendirmek için önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.

Kars ile Ardahan arasında tarım ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı ve beraberindeki heyet, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret ederek iki ilin tarımsal potansiyeli ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kars ve Ardahan'ın tarım ve hayvancılık sektöründeki mevcut durumu ele alınırken, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projeler, üretimin artırılması, üreticilere yönelik destekler ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Samimi bir ortamda geçen görüşmenin sonunda Ardahan'ın kültürel simgeleri arasında yer alan ve coğrafi işaret tesciline sahip ünlü "Damal Bebeği", Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı tarafından günün anısına Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'a hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri dolayısıyla Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı'ya teşekkür etti. Aydın, iki komşu ilin tarım ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, üreticilerin kalkınmasına katkı sağlayacak ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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