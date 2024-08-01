Kars Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine Devam Ediyor

Kars Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine Devam Ediyor

Kars Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evde ihtiyaçlarını karşılıyor. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla 37 vatandaşın birçok ihtiyacı karşılanıyor.

01.08.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Kars Belediye Başkanlığı'nca evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor. Belediye 37 vatandaşa kişisel bakım hizmeti veriyor.

Kars Belediyesi, "Sosyal Belediyecilik" anlayışı çerçevesinde günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor.

Kadın ve Aile Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla 37 vatandaşın sağlık, fizik tedavi, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı, boya, bahçe işleri gibi birçok ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca vatandaşların sağlık kurumlarındaki muayene ve tedavi işleri de uzman personeller refakatinde yapılıyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemiz Evde Yaşlı Bakım Hizmetiyle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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