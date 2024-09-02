Kars Belediyesi İçme Suyu Kaynaklarına Sondaj Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Kars Belediyesi İçme Suyu Kaynaklarına Sondaj Çalışması Başlattı

Kars Belediyesi İçme Suyu Kaynaklarına Sondaj Çalışması Başlattı

Kars Belediyesi, içme suyu kaynaklarına takviye olarak, su kaynakları kazandırmak için sondaj çalışması başlattı. Sondajdan çıkacak olan su kaynağı, depolara aktarılarak vatandaşların içme suyu sıkıntısı giderilecek.

02.09.2024 17:19  Güncelleme: 17:21
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Kars Belediyesi, içme suyu kaynaklarına takviye olarak, su kaynakları kazandırmak için sondaj çalışması başlattı. Sondajdan çıkacak olan su kaynağı, depolara aktarılarak vatandaşların içme suyu sıkıntısı giderilecek.

Yenişehir Mahallesinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için Jeoloji Mühendisleri etüt çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonucunda içme suyu sıkıntısının yaşandığı Yenişehir mahallesinde sondaj çalışması başlatıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, vatandaşın içme suyu sıkıntısını gidermek için sondaj çalışmasına başladıklarını söyledi.

Senger, "Şehrimizin büyümesi münasebetiyle mevcut içme ve kullanma suyu kaynaklarımızın azalması üzerine sondaj çalışmalarımız başladı. Yeni açılacak olan bu kaynaklardan daha kaliteli ve sağlıklı içme suları vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yenişehir Mahallemizin su sıkıntısını büyük ölçüde karşılayacak sondaj kuyumuz açılıyor. Tüm Yenişehir sakinlerine hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan sondaj çalışmaları devam ediyor. Başkan Senger, çalışmalarının biran evvel bitirilmesini istedi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Belediyesi İçme Suyu Kaynaklarına Sondaj Çalışması Başlattı - Son Dakika

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