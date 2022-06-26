Kars inşaat alına döndü

Kars'ta yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde 2022 yılı yol ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde öncelikle geçen yıl yapılan BSK yolda deformasyona uğrayan yerler yeniden yapılıyor.

Enerji nakil hatlarının yer altına alınması projesi çerçevesinde bulunan bölgeler ile belediye ekiplerince belirlenen diğer yerlerde Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) yol yapım, kilit parke yol ve kaldırım ile bazalt kaldırım çalışmalarıyla kent adeta inşaat alanına çevrildi.

Belediye ekiplerince bir taraftan asfalt söküm ve trimer çalışmaları sürerken, düğer taraftan da zemin sıkılaştırma çalışmaları yürütülüyor.

Belediye 2022 yılı altyapı çalışma program çerçevesinde ayrıca yeni içme suyu ishale hattı yapımı, kanalizasyon hattı yapımı, stabilize yol yapım, aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da yapıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün yakından takip ettiği çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Kentte yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. - KARS