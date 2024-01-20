Kars Kalesi Yolundaki Aydınlatma Lambaları Kırıldı

Kars Kalesi yolunda bulunan aydınlatma lambaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Kars Vadisi Bedesten Bölgesi'nde ve kaleye çıkış yolunda kullanılan dekoratif aydınlatma lamlarının çoğunluğu kırılmış vaziyette bulunuyor.

Özellikle geceleri yanan ışıklarıyla birlikte Kars Kalesi'ne ayrı bir güzellik katan aydınlatma lambalarının kimler tarafından kırıldığı bilinmezken, kırılan lamlar, çirkin görüntüye neden oluyor.

"Cezai işlem uygulansın"

Kars Kalesi'nin çıkış yolundaki dekoratif aydınlatma lambalarının kırılmasının çok manidar olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bu bölge Kars'ın en güzel yerlerinden birisi, burası hayata geçirilen proje ile birlikte farklı bir anlam kazandı. Çok güzel ışıklandırma yapıldı. Kaleye çıkış yolu aydınlatma lambalarıyla ışıl ışıldı. Aydınlatma lambalarının çoğunluğu kırılmış, lambaları kıranlara cezai işlem uygulanmalıdır. Çünkü kamu malına zarar veriliyor. Yazık onlarca lira harcanarak yapılan aydınlatmalar maalesef kırılmış" dediler.

Öte yandan sağlı sollu kırılan ve bazılarının sadece ayakları kalan aydınlatma lambalarının bakım ve onarımlarının yapılması bekleniyor. Vatandaşlar, yetkililerden aydınlatma lambalarını kıranların tespit edilerek cezai işlem uygulanmasını istiyor. - KARS