Kars OSB'nin yeni Müteşebbis Heyeti 9 asıl, 9 yedek üyeyle şekillendi - Son Dakika
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Kars OSB'nin yeni Müteşebbis Heyeti 9 asıl, 9 yedek üyeyle şekillendi

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Kars OSB\'nin yeni Müteşebbis Heyeti 9 asıl, 9 yedek üyeyle şekillendi
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Kars OSB'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Vali Ziya Polat'ın katılımıyla Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda Müteşebbis Heyete 9 asıl ve 9 yedek üye seçildi; OSB'nin çalışmaları ve yatırım süreçleri değerlendirildi.

Kars Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kars Valisi Ziya Polat'ın yanı sıra OSB yönetimi ve ilgili kurul üyeleri katıldı.

Kars Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları ve yeni döneme ilişkin konuların ele alındığı genel kurulda, OSB'nin Müteşebbis Heyeti'nde görev yapacak üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Müteşebbis Heyete katılacak 9 asıl ve 9 yedek üye belirlendi. Böylece Kars OSB'nin yeni dönem Müteşebbis Heyeti şekillenirken, toplantıda OSB'nin mevcut çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda sanayi bölgesinin gelişimi, yatırım süreçleri ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi. Kars'ın sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve OSB'nin kent ekonomisine daha fazla katkı sunması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Vali Ziya Polat, genel kurulun Kars OSB açısından hayırlı olması temennisinde bulunarak, belirlenen Müteşebbis Heyet üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Kars ValiliğiEkonomiGüncelYerelKarsOSBSon Dakika

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