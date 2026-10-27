Kars Sarıkamış'ta MYO ve Turizm Fakültesi öğrencileri Kızılay'a kan bağışladı - Son Dakika
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Kars Sarıkamış'ta MYO ve Turizm Fakültesi öğrencileri Kızılay'a kan bağışladı

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Kars Sarıkamış\'ta MYO ve Turizm Fakültesi öğrencileri Kızılay\'a kan bağışladı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ve Sarıkamış Turizm Fakültesi öğrencileri, Türk Kızılay'ın kan bağışı etkinliğinde gönüllü olarak kan verdi. Etkinlik, gençlerin gönüllülük ve yardımlaşma bilincinin güçlendirilmesine katkı sundu.

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ile Sarıkamış Turizm Fakültesi öğrencileri, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine destek verdi. Öğrencilerin gönüllü katılım gösterdiği etkinlikte, kan bağışının önemi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri, kan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak ve kan bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ve Sarıkamış Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine öğrenciler ilgi gösterdi. Türk Kızılay ekipleri tarafından oluşturulan bağış noktasına gelen gönüllü öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından kan verdi.

Etkinlik kapsamında Kızılay görevlileri tarafından öğrencilere kan bağışı süreci hakkında bilgi verilirken, düzenli ve gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekildi. Kanın acil durumların yanı sıra ameliyatlar ve çeşitli tedavi süreçlerinde sürekli ihtiyaç duyulan önemli bir kaynak olduğu belirtilerek, uygun şartları taşıyan vatandaşların düzenli bağışçı olmalarının önem taşıdığı ifade edildi.

Derslerinden arta kalan zamanlarda kan bağışı noktasına gelen öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle kampanyaya destek oldu. Öğrencilerin gösterdiği duyarlılık, üniversite gençliğinin toplumsal dayanışmaya verdiği önemi de ortaya koydu.

Kan bağışında bulunan öğrenciler, yapılacak bir bağışın ihtiyaç sahibi hastalara ulaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, uygun şartları taşıyan herkesi Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarına destek vermeye davet etti.

Türk Kızılay ekipleri de gönüllü bağışçılara teşekkür ederek, kan ihtiyacının süreklilik taşıdığına dikkat çekti. Kan stoklarının korunmasında düzenli bağışçıların önemli rol oynadığı vurgulandı.

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ile Sarıkamış Turizm Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, hem kan bağışına destek sağladı hem de gençler arasında gönüllülük ve yardımlaşma bilincinin güçlendirilmesine katkı sundu.

Etkinlik, kan bağışında bulunan öğrencilere ve organizasyona destek verenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
SarıkamışKızılayEğitimGüncelYerelKarsSon Dakika

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