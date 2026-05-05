Kars Sığır Yetiştiricileri Seçimini Eren Alp Kazandı

05.05.2026 21:20
Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri'nin seçiminde Eren Alp, 1478 oyla yeniden başkan seçildi.

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlık Seçimi, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Salonu'nda yoğun katılım ve geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Seçimde mevcut Başkan Eren Alp'in yanı sıra Mustafa Vargün, Taner Garipoğlu ve Ramazan Çakas başkanlık için yarıştı. Gün boyunca süren oy verme işlemlerinde üyeler yoğun ilgi gösterirken, zaman zaman hareketli anlar yaşandı. Güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlerle süreç sorunsuz şekilde tamamlandı.

"Toplam 3 bin 42 oy kullanıldı"

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılarak sayım işlemine geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimde toplam 3 bin 42 oy kullanıldı. Yüksek katılım dikkat çekerken, oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Eren Alp 1 bin 478, Taner Garipoğlu 752, Mustafa Vargün 665 ve Ramazan Çakas 147 oy.

"Eren Alp güven tazeledi"

Sonuçlara göre mevcut Başkan Eren Alp, aldığı 1 bin 478 oy ile yeniden başkan seçilerek üyelerinin güvenini bir kez daha kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Eren Alp, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Alp, "Bugün burada demokrasi kazandı. Bana yeniden güven duyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kars hayvancılığı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda sevinç gösterileri yaşanırken, Alp'in destekçileri kendisini tebrik etti. - KARS

Kaynak: İHA

