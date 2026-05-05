Kars'ta 1 Mayıs İçin Ortak Çağrı

05.05.2026 23:27
Kars'ta 1 Mayıs için emek ve demokrasi güçleri miting düzenleyecek. Tüm halk davet edildi.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars 1 Mayıs Tertip Komitesi Sözcüsü Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, "Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke için barış şarkılarının yankılandığı bir coğrafya ve dünya için hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs'ta Kars halkımızı Tren Garı Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

Kars Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs için ortak çağrı yaptı. KESK, CHP, DEM Parti, DİSK, İHD, Halkevleri, SOL Parti, Emek Partisi, Devrimci 78'liler Derneği, Şeker-İş, Türk Tabipleri Birliği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yer aldığı bileşenler, "İş, Ekmek, Özgürlük ve Adalet" talepleriyle bir araya geldi.

Eğitim Sen Kars İl Başkanlığı'nda toplanan bileşenler, 1 Mayıs'a ilişkin ortak çağrı metnini kamuoyuyla paylaştı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına hazırlanan basın açıklamasını Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu okudu. Topçu, şunları söyledi:

"Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs'ta buluşuyor. Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar buluşuyor. Kıdem tazminatının gaspına hayır diyen emekçiler buluşuyor. Mülakat sistemi ile torpilin kapısı sonuna kadar açıldı. Yıllarca emek verip okuttuğumuz, KPSS'de derece yapan çocuklarımızın bile kamuda bir işe girmesinin önüne duvar örüldü. Bu duvarı yıkmaya çalışanlarla buluşuyoruz. Taşeron köleliğine ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasına hayır diyen emekçiler buluşuyor. Yüz binin üzerinde kamu emekçisini ve işçiyi, haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işinden eden Kanun Hükmünde Kararnamelere hayır demek için buluşuyor. Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar buluşuyor. Açlık, yoksulluk sınırının altında ücretlere mahküm edilenler, geçinemiyoruz diyenler, işsizler buluşuyor. Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, laiklik, adalet mücadeleleri buluşuyor."

"Kadın erkek, genç yaşlı çocuk birlik-mücadele ve dayanışma için buluşuyor"

Yaşamını, doğasını, aklını ve memleketini, sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar buluşuyor. Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir diyen kadınlar buluşuyor. Savaşa karşı eşit, özgür ve bir arada kardeşçe yaşamı savunanlar buluşuyor. 10 Ekim Ankara katliamı ile aramızdan alınan 103 yoldaşımızı unutturmamak için on binler buluşuyor. Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri buluşuyor, Halkın ortak varlığı olan su ve ormanlarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine direnen doğa dostları buluşuyor. Tarlasındaki ürünü para etmeyen çiftçiler buluşuyor. Bu ülke için çalışan ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için, Cumhurun kim olduğunu göstermek için, kadın erkek, genç yaşlı çocuk birlik-mücadele ve dayanışma için buluşuyor. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke için barış şarkılarının yankılandığı bir coğrafya ve dünya için; Haydi, hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11: 00' de yerel sanatçıların katılacağı mitingimize bütün Kars halkımızı Kars Tren Garı Meydanına davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

00:03
