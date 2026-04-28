Kars\'ta 2026 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

28.04.2026 15:47  Güncelleme: 15:48
Kars'ta kamu yatırımlarının mevcut durumu, ilerleme süreçleri ve planlamalarının ele alındığı 2026 yılı 2'nci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026 yılının Ocak-Şubat-Mart dönemine ait yatırım ve izleme raporları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıya 62 kamu kurum ve kuruluşu davet edilirken, yatırımcı konumunda bulunan 14 kamu kurumu tarafından yürütülen projeler masaya yatırıldı.

"197 proje takip ediliyor"

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre Kars genelinde 9 farklı sektörde toplam 197 proje bulunuyor. Söz konusu projelerin toplam bedeli 79 milyar 884 milyon 399 bin 221 TL olarak kaydedildi. Projeler için 2026 yılı ödeneği 9 milyar 364 milyon 652 bin 216 TL olurken, önceki yıllarda yapılan harcamaların toplamı 6 milyar 999 milyon 661 bin 118 TL'ye ulaştı. 2026 yılının ilk üç ayında yapılan harcama ise 547 milyon 638 bin 439 TL olarak açıklandı. Böylece projelere bugüne kadar yapılan toplam harcama 7 milyar 547 milyon 771 bin 789 TL oldu.

Kars'taki yatırımların mevcut durumuna bakıldığında; 1 proje tamamlandı, 106 proje devam ediyor, 6 proje ihale aşamasında bulunuyor ve 84 projeye ise henüz başlanmadı.

"En fazla proje DSİ'den"

Yatırımcı kuruluşlar bazında değerlendirildiğinde en fazla proje, 96 proje ile DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Onu 24 projeyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, 17 projeyle Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 13 projeyle Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü takip ediyor. Ayrıca Kars İl Özel İdaresi 11, İl Sağlık Müdürlüğü 10, TCDD 9. Bölge Müdürlüğü 3, belediyeler ve diğer kurumlar da çeşitli sayılarda projeler yürütüyor.

"Tarım sektörü ilk sırada"

Sektörel dağılımda ise tarım yatırımları dikkat çekiyor. 107 proje ile tarım sektörü ilk sırada yer alırken, ulaştırma ve haberleşme 34 proje ile ikinci sırada bulunuyor. Eğitim alanında 22, sağlık sektöründe 15, imalat sektöründe 7 proje yürütülüyor. Bunun yanı sıra turizm, enerji ve diğer kamu hizmetleri alanlarında da çeşitli ölçeklerde yatırımların sürdüğü ifade edildi.

Toplantıda, projelerin zamanında tamamlanması, kaynakların etkin kullanımı ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konularına vurgu yapıldı. Vali Ziya Polat, yatırımların yakından takip edilerek Kars'ın kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ilerlemesinin önemine dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
