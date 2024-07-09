Kars'ta AFAD Eğitmenlerince Afet Farkındalık Eğitimleri Sürüyor - Son Dakika
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Kars'ta AFAD Eğitmenlerince Afet Farkındalık Eğitimleri Sürüyor

Kars\'ta AFAD Eğitmenlerince Afet Farkındalık Eğitimleri Sürüyor

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Akyaka, Arpaçay, Digor, Sarıkamış, Selim ve Susuz İlçe Kaymakamlıkları ile İlçe Belediye personellerine afet farkındalık eğitimleri veriliyor.

09.07.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
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Kars'ta AFAD eğitmenlerince afet farkındalık eğitimleri sürüyor.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Akyaka, Arpaçay, Digor, Sarıkamış, Selim ve Susuz İlçe Kaymakamlıkları ile İlçe Belediye personellerine eğitim verildi.

Afet farkındalık eğitimleri çerçevesinde, afetin tanımı, afetler öncesi planlama ve hazırlık aşamaları, afet sırasında müdahale, afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının yöntemleri, afetler öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler, ile AFAD Gönüllülük sisteminin gerekliliği ile başvuru süreci hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Ayrıca AFAD eğitmenlerince verilen eğitimler broşür ve afişlerle desteklendi. AFAD Müdürlüğü'nce vatandaşlara afet bilinci kültürünü tam olarak verene kadar eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta AFAD Eğitmenlerince Afet Farkındalık Eğitimleri Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta AFAD Eğitmenlerince Afet Farkındalık Eğitimleri Sürüyor - Son Dakika
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