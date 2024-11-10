Kars'ta Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı - Son Dakika
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Kars'ta Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı

Kars\'ta Atatürk\'ün Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde Kars'ta yapılan törenlerle anıldı. Vali Vekili, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü.

10.11.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde, tüm ülkede olduğu gibi Kars'ta da törenlerle anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma töreninde, Vali Vekili Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ardından da Atatürk'ün 86 yıl önce ebediyete göçtüğü an olan 09.05 geçe, il genelinde 'Ti' sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk'ü anma etkinlikleri, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Burada da 2 dakika boyunca Atatürk'ün kendi sesinden 10 Yıl Nutku eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması devam etti. Atatürk'ün Biyografisi, şiirlerin okunması ve Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler dinletisinin ardından program sona erdi.

Programa; Vali Vekili Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Başsavcı Mehmet Çepni, kurum ve daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı - Son Dakika

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