Kars'ta Bayram Hazırlıkları Hız Kazandı - Son Dakika
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Kars'ta Bayram Hazırlıkları Hız Kazandı

Kars\'ta Bayram Hazırlıkları Hız Kazandı

Ramazan Bayramı öncesi Kars'ta çarşıda hareketlilik artarken, esnaf yoğun ilgiyle mutlu.

29.03.2025 16:39
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Kars'ta Ramazan Bayramı 1 gün kala, çarşı ve pazarlarda hareketlilik arttı. Şeker ve çikolata satışı yapan esnaf, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun. Renk renk ve çeşit çeşit bayram şekerleri tezgahlarda yerini alırken, özellikle şekerlemelere talep büyük.

Vatandaşlar, geleneksel bayram ziyaretleri için en güzel şekerleri seçmeye çalışırken, esnaf da artan taleple birlikte stoklarını yeniliyor.

Şekerleme satıcıları, "Bayram öncesi yoğunluk her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı. Vatandaşlarımız bayram için şeker, çikolata ve lokum alıyor. Özellikle çocukların sevdiği meyveli ve sütlü çikolatalar çok talep görüyor" diyerek yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Kars'ta bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, esnaf ve vatandaşlar bayramı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Bayram Hazırlıkları Hız Kazandı - Son Dakika

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