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Kars'ta çocuklar kendi kızaklarıyla eğlendi - Son Dakika
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Kars'ta çocuklar kendi kızaklarıyla eğlendi

Kars'ta sömestir tatilinde kayak merkezlerine gidemeyen çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarla kale yolunda kayarak eğlendi. Soğuğa aldırış etmeden kızak kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kars\'ta çocuklar kendi kızaklarıyla eğlendi
30.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 11:08
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Kars'ta sömestir tatilinde kayak merkezlerine gidemeyen çocuklar, kedi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kale yolunda kaydı. Soğuğa havaya aldırış etmeden kızak kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kars'ta kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Kızaklarını kapan çocuklar, tarihi Kars Kalesi'nin yokuşuna geliyor. Burada yokuş aşağıya kızak veya altlarına koydukları naylonlarla kayan çocuklara büyükler de eşlik etti. Düşe kalka kayan çocuklarla karın tadını çıkardı. Kale yokuşundan kayan çocuklar her defasında tekrar kaymak için yokuşu çıkmak zorunda kaldı. Çocuklara eşlik eden bir sokak köpeği ise kameralara yansıdı.

Kars'a ilk defa geldiğini ifade eden vatandaşlar, "İl defa geliyoruz. Kars'ın kalesinin etrafında çocuklarla kızak kaymak harika, kışı çok güzel yazını bilmiyoruz. Yazın da inşallah geliriz" dedi.

Öte yandan Kars Kalesi eteklerinde kayan çocuklar yorulmalarına rağmen her defasında kızaklarını yokuş yukarı çıkararak kaydı. Gün batımına kadar kayan çocuklar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - KARS

Kaynak: İHA
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