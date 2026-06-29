Kars'ta Ekmek Fiyatları 15 TL Oldu - Son Dakika
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Kars'ta Ekmek Fiyatları 15 TL Oldu

29.06.2026 17:12
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Artan maliyetler nedeniyle Kars'ta ekmek fiyatı 15 TL'ye yükseltildi, kesimlerde tepki var.

Kars'ta ekmek fiyatlarına zam geldi. Artan üretim maliyetleri gerekçe gösterilerek alınan karar doğrultusunda kent genelinde ekmeğin satış fiyatı 15 TL'ye yükseltildi.

Fırıncı esnafının un, maya, elektrik, doğal gaz, işçilik ve diğer üretim giderlerindeki artışı gerekçe göstermesi üzerine hazırlanan yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Buna göre Kars'ta daha önce daha düşük fiyattan satılan ekmek, artık 15 TL'den tüketiciye sunulacak.

Özellikle dar gelirli aileler, emekliler ve sabit gelirle geçinen vatandaşlar, temel gıda maddesi olan ekmeğe yapılan zammın aile bütçelerini daha da zorlayacağını ifade etti. Vatandaşlar, son dönemde peş peşe gelen zamların yaşam maliyetini artırdığını belirterek, ekmeğin bile ulaşılması güç bir ürün haline geldiğini dile getirdi.

Öte yandan kentte birçok vatandaş, ekmek fiyatlarının belirlenmesi sürecinde her maliyet artışının doğrudan satış fiyatına yansıtılmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, üreticilerin yaşadığı maliyet sıkıntılarını anlayışla karşıladıklarını ancak çözümün sürekli zam yapmak olmaması gerektiğini savundu.

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte Kars'ta bir adet ekmek 15 TL'den satılmaya başlanırken, önümüzdeki süreçte diğer unlu mamullerin fiyatlarında da artış yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Ekmek Fiyatları 15 TL Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zümrüt Ela Öztürk Zümrüt Ela Öztürk:
    babam hep der ya eski zamanlarda ekmek 50 kuruştu, herkes alıp yiyebiliyordu, şimdi bu fiyatlara artık bu kadar değişti mi ya. 0 0 Yanıtla
  • Yıldırım Baydar Yıldırım Baydar:
    15 lira ekmek mi? Yani ne yapacak insan artık, her gün ekmeği mi çıkaracak çerçevesinde düşünüyorum. Bir de emekliler var, onlar nasıl geçinecek biliyor musun? 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Nuri Meral Mahmut Nuri Meral:
    Buğday üretiminde hayvanları kullanmayan makineler yüzünden çiftçi hayvanları işten çıkardı, şimdi de ekmeği alamıyoruz. 0 0 Yanıtla
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