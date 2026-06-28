Kars'ta Erasmus+ Proje Ziyareti - Son Dakika
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Kars'ta Erasmus+ Proje Ziyareti

Kars\'ta Erasmus+ Proje Ziyareti
28.06.2026 09:19
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Kars Valisi Ziya Polat, Erasmus+ kapsamında uluslararası proje katılımcılarını kabul etti.

Kars Valisi Ziya Polat, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Avrupa Birliği Gençlik Atölyeleri Yoluyla Gençlik Çalışanlarının Kapasitesinin Artırılması Projesi (KA153-YOU)" çerçevesinde Kars'ta bulunan yerli ve yabancı proje katılımcılarını makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü ile Türkiye, Azerbaycan, Tunus, Kuzey Makedonya ve İtalya'dan gelen proje temsilcileri ve gençlik çalışanları katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde, gençlik çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve Erasmus+ programının gençlere sunduğu fırsatlar ele alındı.

Vali Ziya Polat, farklı ülkelerden Kars'a gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültürlerarası etkileşimin ve uluslararası projelerin gençlerin kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Polat, Kars'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye, Azerbaycan, Tunus, Kuzey Makedonya ve İtalya ortaklığında yürütülen KA153-YOU projesi, gençlik alanında faaliyet gösteren çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje sayesinde katılımcılar, farklı ülkelerden akranlarıyla bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunuyor, farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı elde ediyor ve uluslararası iş birliklerinin temellerini atıyor.

Yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmaları ve gençlik kuruluşlarında aktif görev alan bireylerin katılımına açık olan proje, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ortaklıkların geliştirilmesini, uluslararası ağların oluşturulmasını ve sürdürülebilir gençlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını destekliyor.

"Erasmus+ ile dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ön planda"

2021-2027 Erasmus+ Programı kapsamında hayata geçirilen proje; dijital dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, sosyal kapsayıcılık ve çeşitliliğin teşvik edilmesi gibi Avrupa Birliği'nin öncelikli hedeflerini de destekliyor.

Program sayesinde gençlik çalışanlarının dijital yeterliliklerinin artırılması, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve dezavantajlı grupların gençlik faaliyetlerine daha etkin katılımının sağlanması amaçlanıyor.

Kars'ta gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin, hem uluslararası dostlukların güçlenmesine hem de gençlik alanında yeni ortaklıkların kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Erasmus+ Proje Ziyareti - Son Dakika

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