Kars'ta GEKİS Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta GEKİS Eğitimleri Başladı

Kars\'ta GEKİS Eğitimleri Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi kapsamında Kars'ta ilk teknik personel eğitimi veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla lansmanı Kars'ta gerçekleştirilen Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) kapsamında, Türkiye genelindeki ilk uygulayıcı teknik personel eğitimi Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, ASEL SAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GEKİS'in saha uygulama sürecine yönelik eğitimler Kars'ta başladı.

Büyükbaş hayvanların dijital olarak kimliklendirilmesini ve yaşam döngüleri boyunca elektronik sistem üzerinden izlenmesini amaçlayan GEKİS ile hayvancılık sektöründe kayıt, takip ve veri yönetiminin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Sistemin saha uygulamasında görev alacak teknik personelin eğitimleriyle birlikte, elektronik küpeleme ve hayvanların dijital ortamda izlenmesine ilişkin uygulamalı süreçler personele aktarılıyor. Eğitimlerde teknik personelin sistemi etkin şekilde kullanabilmesi, saha uygulamalarını doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor.

"İlk uygulayıcı personel Kars'ta yetiştiriliyor"

GEKİS kapsamında Türkiye'de saha uygulamasında görev alacak ilk uygulayıcı teknik personel eğitimlerinin Kars'ta gerçekleştirilmesi, kentin projenin hayata geçirilmesindeki öncü rolünü ortaya koydu. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından teknik personelin, GEKİS'in saha uygulamalarında aktif görev üstlenmesi planlanıyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Kars'ta uygulanmaya başlanan GEKİS'in, hayvan varlığının daha etkin şekilde takip edilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesinden yaşam sürecindeki hareketlerinin takibine kadar birçok verinin dijital ortamda yönetilmesi hedefleniyor.

Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan GEKİS'in, hayvan sağlığı, kayıt sistemi, hareketlerin izlenmesi ve hayvancılık politikalarının oluşturulmasında ihtiyaç duyulan verilerin daha hızlı ve güvenilir şekilde elde edilmesine katkı sunması bekleniyor.

Kars'ta gerçekleştirilen ilk uygulayıcı eğitimleriyle birlikte kent, Türkiye'nin hayvancılık alanındaki dijital dönüşüm çalışmalarında önemli bir uygulama merkezi konumuna geldi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta GEKİS Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

10:30
Bahçeli’den CHP’ye Yönelik Değerlendirmeler
Bahçeli'den CHP'ye Yönelik Değerlendirmeler
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 10:41:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta GEKİS Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.