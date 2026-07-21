Kars\'ta Gübre Denetimleri Devam Ediyor

Kars'ta tarımsal üretimde kaliteyi artırmak, çiftçilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasını sağlamak ve toprağın verimliliğini korumak amacıyla gübre denetimleri aralıksız devam ediyor. Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Selim ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere bizzat katılarak incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Selim ilçesinde faaliyet gösteren 1230 Sayılı Selim Tarım Kredi Kooperatifi ile 1531 Sayılı Berne Tarım Kredi Kooperatifi'nde kapsamlı gübre denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde satışa sunulan gübrelerin mevzuata uygunluğu, etiket bilgileri, depolama şartları ve kayıt sistemleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Denetimlerin en önemli başlıklarından biri ise Gübre Takip Sistemi (GTS) oldu. Üretim aşamasından çiftçinin kullanımına kadar tüm sürecin elektronik ortamda takip edildiği sistem üzerinden ürünlerin izlenebilirliği kontrol edildi. Böylece hem sahte ve kaçak gübre kullanımının önüne geçilmesi hem de üreticilerin güvenilir ürünlere ulaşmasının sağlanması hedefleniyor.

Denetim çalışmalarını yerinde değerlendiren Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, tarımsal üretimin temelinin kaliteli girdilerden geçtiğini belirterek, çiftçilerin standartlara uygun gübre kullanmasının hem ürün verimini hem de toprak sağlığını doğrudan etkilediğini söyledi.

Aydın, yürütülen denetimlerin yalnızca mevzuat gereği yapılan rutin kontroller olmadığını, aynı zamanda üreticinin emeğini ve tüketicinin gıda güvenliğini korumaya yönelik önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

"Çiftçilerimizin kaliteli, güvenilir ve standartlara uygun gübreye ulaşması en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, toprağımızın verimliliğini korumak ve üreticimizin alın terini güvence altına almak için denetimlerimizi il genelinde kararlılıkla sürdürüyoruz" diyen Aydın, denetimlerin yıl boyunca belirli periyotlarla devam edeceğini kaydetti.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimde kalite standartlarının korunması, kayıt dışı ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve çiftçilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasının sağlanması amacıyla il genelindeki kooperatifler, bayiler ve satış noktalarında denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, güvenli tarımsal üretimin ancak etkin denetim mekanizmasıyla mümkün olacağını belirterek, hem üreticinin hem de toprağın geleceğini korumaya yönelik çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle devam edeceğini vurguladı. - KARS