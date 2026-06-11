Kars'ta Halk Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Halk Günü Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta Halk Günü Toplantısı Yapıldı
11.06.2026 14:52
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Vali Ziya Polat, vatandaşlarla Halk Günü toplantısında sorun ve talepleri dinledi.

Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar, çeşitli konulardaki istek ve beklentilerini doğrudan Vali Polat'a iletme fırsatı buldu.

Devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmek amacıyla düzenlenen Halk Günü buluşmasına yoğun ilgi gösterildi. Toplantıda vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ziya Polat, iletilen her konunun titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli incelemelerin yapılması yönünde talimat verdi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Vali Polat, kamu kurumlarının vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Görüşmeler sırasında eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan altyapı hizmetlerine kadar birçok konuda dile getirilen talepler kayıt altına alınırken, çözüm gerektiren hususların takipçisi olunacağı bildirildi.

Kars Valiliği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü Toplantıları sayesinde vatandaşlar, sorunlarını ve beklentilerini doğrudan yetkililere aktarabilme imkanı bulurken, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine de katkı sağlanıyor.

Vali Ziya Polat, toplantının sonunda vatandaşlara teşekkür ederek, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Halk Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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