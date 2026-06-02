Kars\'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

02.06.2026 15:04
Kars'ta düzenlenen sergide, Halk Eğitim Merkezleri'nden kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Kars'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı, Vali Ziya Polat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. "Her Zaman, Her Yere, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla hazırlanan sergide, Kars merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezlerinde kursiyerler tarafından üretilen birbirinden değerli eserler beğeniye sunuldu.

Açılış programında sergi alanını gezen Vali Ziya Polat, kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sergide yer alan eserlerin, Kars'ın tarihi, kültürel ve folklorik zenginliklerini yansıttığını belirten Vali Polat, ortaya konulan çalışmaların hem kültürel değerlerin yaşatılmasına hem de mesleki becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Kursiyerlerin alın teri, el emeği ve göz nuru ile hazırladığı el sanatları, yöresel motiflerle süslenmiş ürünler, geleneksel dokuma çalışmaları, nakışlar, dekoratif tasarımlar ve çeşitli sanat eserleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergideki eserler, Kars'ın kültürel mirasını günümüze taşıyan önemli çalışmalar olarak dikkat çekti.

Hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Ziya Polat, Halk Eğitim Merkezlerinin toplumun her kesimine eğitim fırsatı sunduğunu belirterek kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti. Polat, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan kursların önemine değinerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Her yaştan vatandaşın katılım sağlayabildiği Halk Eğitim Merkezi kurslarında yıl boyunca üretilen çalışmaların sergilendiği etkinlik, ziyaretçilerden tam not aldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergi, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koyarken, kursiyerlerin başarılarını ve üretkenliklerini gözler önüne serdi. Program, serginin gezilmesi ve kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
