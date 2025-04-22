Kars'ta Hayvan Aşılama Projesi Görüşüldü - Son Dakika
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Kars'ta Hayvan Aşılama Projesi Görüşüldü

Kars\'ta Hayvan Aşılama Projesi Görüşüldü

Kars'ta veterinerler ve yetiştiriciler, küçükbaş hayvanların kaydı ve aşılaması için toplandı.

22.04.2025 15:38
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Kars Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu ve Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Küpelenerek Kayıt Altına Alınması ve Programlı Aşılama Projesi" için yetki devri almak isteyen serbest veteriner hekim üyeleri ile bir araya geldi.

Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu'nun daveti üzerine Kars 'ta bir mekanda gerçekleştirilen buluşmaya, Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Aktaş, odanın ilçe temsilcileri, serbest veteriner hekimler ve Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı bilgilendirme ve fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada; geçtiğimiz haftalarda Kars Veteriner Hekimleri Odası ve Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği, Kars'taki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin karlılığını arttırılması ve ilimiz küçükbaş hayvan varlığının arttırılması amacıyla birlikte uygulanacak proje ve çalışmalar görüşüldü.

Kars Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu'nun daveti üzerine bir araya geldiklerini söyledi.

Projenin Kars'ın küçükbaş hayvan varlığının arttırılması için büyük bir adım olduğunu dile getiren Başkan Ödül, "Bugün Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu'nun daveti üzerine küçükbaş hayvanların küpelenmesi ve aşılanması yetki devrini alan serbest veteriner hekim meslektaşlarımızla burada bir araya geldik. 14 Nisan 2025'te Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol gereği Kars Veteriner Hekimleri Odası Kars İlinde 2025 yılında küçükbaş hayvanların küpelenmesi ve aşılanması yetkisini serbest veteriner hekim meslektaşlarımıza yürütmek üzere devraldık. Bilindiği üzere Kars, 600 bin civarı küçükbaş hayvan varlığına sahiptir. Söz konusu yetki ile hizmet vereceğimiz üreticilerimiz aynı zamanda Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesidir. Sürecin yürütülmesi ve hizmetin eksiksiz bir biçimde üreticilerimize ulaştırılması noktasında Birlik ile işbirliği içinde çalışacağız. Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu ve Yönetim Kuruluna nazik davetleri ve işbirlikleri için şahsım, yönetim kurulum ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim. En kısa sürede söz konusu yetki devri ve ilgili mevzuatlara bağlı kalarak üreticilerimize bu hizmeti kesintisiz ve eksiksiz bir biçimde ulaştırmak konusunda göreve hazır olan ve bugün bizi burada yalnız bırakmayan tüm serbest veteriner hekim meslektaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşan "Dünya Veteriner Hekimleri Gün"lerini şimdiden kutlarım" dedi. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Hayvan Aşılama Projesi Görüşüldü - Son Dakika

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