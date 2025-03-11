Kars'ta Hayvancılık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta Hayvancılık Çalıştayı Düzenlendi

Kars\'ta Hayvancılık Çalıştayı Düzenlendi

İneklerin döl verimi ve buzağı ölümlerine yönelik eğitim çalıştayı Kars'ta gerçekleştirildi.

11.03.2025 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kafkas Kars Üniversitesi'nde düzenlenen "İneklerde Döl Verimi Problemleri ve Buzağı Ölümlerinin Engellenmesine İlişkin Yetiştirici Eğitimi Çalıştayı", hayvancılık alanında önemli bir etkinlik oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katıldığı çalıştayda, hayvancılık sektörünün karşılaştığı temel sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Çalıştaya, Kafkas Kars Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Erol Arcaklıoğlu, Kars ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve buzağı yetiştiricileri ve öğrenciler katılım sağladı.

Bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yapılan etkinliğe özel sektör de destek verdi. Çimentaş Kars Çimento Fabrikası, bölge yetiştiricilerine sunduğu katkılar çerçevesinde çalıştayın iftar yemeğine sponsor oldu. Fabrika Müdürü Veli Taşkın da programda yer aldı.

Bu çalıştay, bölgedeki hayvancılık veriminin artırılması ve buzağı ölümlerinin önlenmesi için önemli bir bilgi paylaşım platformu oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Erol Özvar, Eğitim, Güncel, Tarım, Yerel, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Hayvancılık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
PKK elebaşı Öcalan, İmralı’da gözünden ameliyat olmuş PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş
Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
13:30 Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
19:37 PKK elebaşı Öcalan, İmralı’da gözünden ameliyat olmuş PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş
19:18 Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
19:16 Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
18:58 Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
18:36 Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
18:23 Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 14:05:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Hayvancılık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.