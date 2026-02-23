Kars'ta Hayvancılık Ziyareti - Son Dakika
Kars'ta Hayvancılık Ziyareti

Kars\'ta Hayvancılık Ziyareti
23.02.2026 15:37
Tarım Müdürü Aydın, Bayraktar Köyü'nde yetiştiricilerle buluşarak sorunları dinledi.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Bayraktar Köyü'nde faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret ederek yetiştiricilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda hem üretim süreçleri yerinde incelendi hem de üreticilerin talep ve önerileri dinlendi.

Ziyaret kapsamında işletmenin genel durumu detaylı şekilde incelendi. Ahır koşulları, hayvan sağlığı uygulamaları, yemleme programları ve bakım süreçleri hakkında işletme yetkililerinden bilgi alındı.

İl Müdürü Aydın, modern ve sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının verimliliği artırmadaki rolüne dikkat çekerek, doğru bakım ve besleme yöntemlerinin hem üretici gelirini hem de hayvan refahını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Aydın, daha sonra yetiştiricilerle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ele alındı. Üreticiler; girdi maliyetleri, destekleme modelleri, teknik destek ihtiyaçları ve pazarlama süreçlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen görüşmede sahadan gelen taleplerin çözüm süreçlerine yön verdiği vurgulandı. Tarım ve Orman Müdürü Aydın, hayvancılık sektörünün bölge ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek kamu kurumları ile üreticiler arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin önemine değindi. Aydın, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması için sahada üreticilerle buluşmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret, işletme çalışanları ve yetiştiricilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından tamamlandı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Enver Aydın, Ekonomi, Tarım, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Hayvancılık Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Hayvancılık Ziyareti - Son Dakika
