Kars'ta Hazreti Hüseyin ve Yakınlarının Şehit Edilmesi Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kars'ta Hazreti Hüseyin ve Yakınlarının Şehit Edilmesi Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Kars\'ta Hazreti Hüseyin ve Yakınlarının Şehit Edilmesi Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1385'inci yıl dönümü dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

16.07.2024 18:13
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Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1385'inci yıl dönümü dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hazreti Ali Camii'nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce Karslı, Faikbey Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni yürüyerek Kars Şehitliği'ne geldi. Anma etkinliği şehitlik önünde dua edilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Anma töreni Asri Mezarlığı'nın önündeki Aşura Meydanı'nda devam etti. Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığındaki yakınlarını ziyaret ederek dua etti. Anmaya katılanlar için de iş yerlerinden pasta, simit, poğaça, su ve çay ikramında bulunuldu. Program daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Hazreti Hüseyin ve Yakınlarının Şehit Edilmesi Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta Hazreti Hüseyin ve Yakınlarının Şehit Edilmesi Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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