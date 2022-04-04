Kars'ta "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi

04.04.2022 09:55
Kars'ta "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Hasvet Medikal'in katkılarıyla "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Hasvet Medikal'in katkılarıyla "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Hasvet Medikal'in katkılarıyla "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu"nu teorik bölümünden sonra Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliğinde Prof. Dr. Cihan Kaçar hocamız eşliğinde canlı materyalde uygulama gerçekleştirildi.

Düzenlenen kurs katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, kursun hem teorik, hem de pratik akademik bilgiler ile zenginleştiren Prof. Dr. Cihan Kaçar'a ve işbirlikleri Hasvet Medikal'e teşekkür etti. - KARS

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Kafkas Üniversitesi, Veteriner, Ardahan, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta 'İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu' düzenlendi - Son Dakika


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