Kars'ta İSG İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta İSG İstişare Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta İSG İstişare Toplantısı Yapıldı
01.07.2026 10:14
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Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürü için Kars'ta toplantı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla Kars'ta "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İstişare Toplantısı" düzenlendi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kamu kurumlarında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen toplantıda, iş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ele alındı.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kars Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan personeller katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kars Valisi Ziya Polat, iş sağlığı ve güvenliğinin kamu kurumlarında zaman zaman ikinci plana atılabildiğine dikkat çekerek, insan hayatının her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Vali Polat, "Konu aslında çok önemli olmasına rağmen bazen bizlerin de, kamunun da gözden kaçırdığı bir konu. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri zaman zaman ikinci sıraya atıyoruz. Ancak önceliğimiz her zaman insan hayatı ve çalışanlarımızın güvenliği olmalıdır. Kamuda da özel sektörde olduğu gibi iş güvenliği kültürünü yerleştirmek ve kanunun gereklerini eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Bugün burada hem uzmanlarımızı dinleyeceğiz hem de Kars'taki eksiklikleri, sorunları ve çözüm önerilerini Bakanlığımıza ileteceğiz" dedi.

Toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Türkiye açısından önemli bir reform niteliği taşıdığını belirterek, kamu kurumlarında yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

2012 yılında yürürlüğe giren kanunun bazı hükümlerinin kamu kurumlarında çeşitli nedenlerle ertelendiğini hatırlatan Taylan, "1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün de yürürlüğe girmesiyle birlikte 6331 sayılı Kanun artık kamu kurumlarında tüm hükümleriyle uygulanmaktadır. Bu süreçle birlikte kamu kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının daha etkin, koordineli ve verimli yürütülmesini hedefliyoruz. Bu amaçla 81 ilde gerçekleştirdiğimiz toplantılarla yaşanan sorunları yerinde dinliyor, iyi uygulama örneklerini paylaşıyor ve çözüm önerileri geliştiriyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, kamu kurumlarında risk değerlendirmelerinin eksiksiz yapılması, acil durum planlarının güncellenmesi, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin artırılması, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmeleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Ayrıca Kars'ta kamu kurumlarının karşılaştığı uygulama sorunları değerlendirilerek çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Uzmanların sunumları ve katılımcıların soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıda, kamu kurumlarında "sıfır iş kazası" hedefi doğrultusunda alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılması ve çalışanların daha güvenli ortamlarda görev yapmasının sağlanmasına yönelik ortak kararlılık mesajıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta İSG İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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