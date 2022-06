Kars'ta Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü etkinliği

Kars'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladı.

Etkinlikler çerçevesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve beraberindeki heyet Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek'i makamında kabul eden Öksüz, jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Kolluk kuvvetlerimizin önemli bir parçası olarak ülkemizin iç güvenliğini sağlayan Jandarma Teşkilatımız, eğitimli personeli, donanımı, disiplini, vatan sevgisi, üstün vazife bilinci ve kabiliyetiyle 183 yıldır görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Jandarma Teşkilatımızın, ülke sathına yayılmış teşkilat yapısı ve kadrosuyla, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması ve kamu düzeninin temini için gösterdiği özveri ve gayreti büyük bir memnuniyetle müşahede etmekteyiz" dedi.

Öksüz, "Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, insan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir, mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olarak her türlü şart ve ortamda vatanımıza ve milletimize hizmet etmektedir. Yeri geldiğinde canını feda etmekten çekinmeden, her yerde ve her şartta görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımız; asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, kaçakçılık suçlarından organize suç çeteleriyle mücadeleye kadar, geniş bir yelpazede başarıyla görev yapmaktadır. Görevlerini yerine getirirken gösterdikleri feragat ve fedakarlıkla, yüce milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuş, nitelikli insan kaynağı ve çağdaş hizmet anlayışıyla görev yapan kolluk gücümüzdür. Atatürk'ün deyimiyle "Bir Kanun Ordusu" olan Jandarma Teşkilatımız; vatan, millet ve cumhuriyetimize sadakatle bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, güvenilirlik, çalışkanlık ve tevazu timsalidir. Jandarma Teşkilatımızın; büyük bir görev aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde, gerektiğinde canı pahasına ortaya koyduğu cesur, kararlı ve özverili çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, görev sahası dahilinde ülkemizin emniyetini, asayişini, huzur ve güvenini sağlayan Jandarma Teşkilatımızın 183'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevleri sırasında şehit olan kahraman jandarma personelimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize ve görev başındaki tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarına sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KARS