Kars'ta jandarmadan terör operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta jandarmadan terör operasyonu

Kars İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişiyi yakaladı. DAEŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen F.M. ve sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç., B.K. ve M.A. gözaltına alındı. Kars Valiliği, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

03.05.2024 19:13
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Kars'ta jandarmadan terör operasyonu

KARS - Kars'ta terör örgütü propagandası yapan ve finansal destek sağlayan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre edilerek engellemesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Jandarma, DAEŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen F.M. ve sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç., B.K. ve M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri elde edilen şüpheli 4 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli makamlara bilgi verilerek yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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