Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

10.04.2022 10:53
Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

Kars'ta canlı mühre ile kaçak evlenen bir kişi DKMP ekiplerince yakalandı.

Kars'ta canlı mühre ile kaçak evlenen bir kişi DKMP ekiplerince yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parlar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

DKMP Kars İl Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Av Koruma ve Kontrol' faaliyetleri sırasında, canlı mühre ile avlanan bir kişi tespit etti.

DKMP ekiplerince kaçak avlanan kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet kınalı keklik ele geçirilirken, kaçak avlanan şahsa idari para ve tazminat cezası uygulandı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Av Koruma ve Kontrol' denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı
Kars'ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

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Milli, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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