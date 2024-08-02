Kars'ta Kaz Yetiştiriciliği: Kış Mutfaklarının Vazgeçilmezi Kazlar, Bu Yıl El Yakacak

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Kars'ta kazlar besiye alındı. Kentte kış mutfaklarının olmazsa olmazı kazlar, bu yıl el yakacak.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde en önemli illerden birisi olan Kars'ta kazlar besiye alınırken, kaz yetiştiricileri kesim öncesi kazlarını su geçen arazilerde otlatıyor.

Kentte ilkbaharın başlangıcında yumurtadan çıkan ve meralarda büyüyen kazlar, besiye alındıktan sonra Ekim ve Kasım aylarında kesiliyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde vatandaşlar tarafından yetiştirilen kazlar, sabahın erken saatlerinde sulak meralara getiriliyor. Gün batımına kadar hem otlatılıyor, hem de derelerde yüzdürülüyor.

Kaz bakımın çok zor olduğuna dikkat çeken yetiştiriciler, "Ocak ayında yumurta yapıyorlar. Bir ay sonra kazları kuluçkaya yatırıyoruz. Ondan sonra kaz bilikleri çıkıyor. Bir süre içeride bakıyoruz. Büyüdükten sonra dışarı bırakıyoruz. Daha sonra çayırda, suda besiye alıyoruz. Kış ayında da kazları kesiyoruz. Basıya koyuyoruz. Yarısını satıyoruz, yarısını da kendimizi tüketiyoruz" dedi.

Kars'ta Ekim ayının sonu Kasım ayının ortalarına doğru et ve yağ tutması amacıyla yaklaşık 1,5 ay boyunca yalnızca arpa yedirilerek ve günde 3 kez derelerde yüzdürülerek beslenen kazlar, kışın kesilerek kurutuluyor.

Etinin lezzetiyle bilinen Kars kazları, kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alırken, yaklaşık 6-7 aylık bir emeğin ardından yetiştirilen kazlar, kar yedikten sonra kesiliyor. Lezzetini soğutan ve kardan alan kazlar, kış sofralarında yerini alıyor.

Yaklaşık 4-5 kilo gelen Kars kazları, bu kış sofralara pahalı gelecek. Kars kazı yıl 2 bin ile 4 bin lira arasında satılacak. - KARS