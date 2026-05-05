Kars'ta Kırsal Altyapı Yatırımları

Kars'ta kırsal altyapıyı güçlendirecek yatırım hamlesi hayata geçiriliyor. Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek yeni sezon yol çalışmaları kapsamında, merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında toplam 182,4 kilometrelik yapım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülecek çalışmalarla ulaşım ağı baştan aşağı yenilenecek. İl Özel İdaresi tarafından Kars merkez 19,3 kilometre, Akyaka 9,8 kilometre, Arpaçay 22,7 kilometre, Digor 15,3 kilometre, Kağızman 45,5 kilometre, Sarıkamış 39,7 kilometre, Selim 20,8 kilometre ve Susuz 9,3 kilometre olmak üzere toplam 182,4 kilometre yol yapılacak. Yapılan yollar ise köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak.

Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarıyla birlikte bozuk ve standart altı yollar modern hale getirilecek. Bu sayede sürüş güvenliği önemli ölçüde artacak, araç yıpranması ve yakıt maliyetleri azalacak, kış aylarında yaşanan ulaşım aksaklıkları minimuma inecek ve acil sağlık ve kamu hizmetlerine erişim hızlanacak.

"Kırsalda kalkınmanın anahtarı: Yol"

Yatırım sadece ulaşımı değil, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısını da güçlendirecek. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar ürünlerini daha hızlı ve düşük maliyetle pazara ulaştırabilecek. Bu durum, kırsalda gelir artışını desteklerken ticari hareketliliği de beraberinde getirecek.

Öte yandan, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasıyla birlikte köylerde yaşam kalitesinin yükselmesi hedefleniyor. Yetkililer, yapılan çalışmaların sadece bugünü değil geleceği de kapsayan bir vizyonla planlandığını belirtiyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü yol standartlarıyla Kars genelinde sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturulması amaçlanıyor.

Kars'ta İl Özel İdaresi tarafından başlatılan yol seferberliğiyle birlikte hem kırsal altyapının güçlenmesi hem de vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak. - KARS