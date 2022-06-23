Kars'ta kısa film ve belgesel yarışmasına başvurular başladı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Serhat illerinin sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik değerlerinin tanıtımı amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Kısa Film ve Belgesel Yarışmasında toplam 49 bin TL ödül verilecek.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansının geleneksel Kısa Film ve Belgesel Yarışmasına başvurular başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya, katılımcılar kısa film ve belgesel dalı olmak üzere iki kategoride katılabilecek. Yarışmada toplam 49 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya gönderilecek kısa film ya da belgesellerin, Ajansın faaliyet yürüttüğü Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinden en az birinde çekilmiş olması ve kısa filmlerin 15, belgesellerin ise 30 dakikayı aşmaması gerekiyor. Tema konusunun serbest bırakıldığı yarışmanın son başvuru tarihi ise, 18 Kasım 2022. Başvuru şartları ve yarışmayla ilgili detaylı bilgilere SERKA'da ulaşılabilir. - KARS