Kars'ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı

Geniş Video İzle

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, bir ikametgahı hedef alan operasyonda kömürlükte saklanan çok sayıda silah ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerine devam ediyor.

25.07.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı

Polis silah tacirlerinin kabusu oldu

KARS - Kars'ta polis, silah tacirlerinin kabusu oldu. Kent bir ikametgaha düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce yapılan saha çalışmalarında bir ikametgahta çok sayıda silah olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbül Mahallesi'nde önceden adres bilgilerine ulaşılan O.T.(29)'un ikametgahına operasyon düzenlendi.

"Silahları kömürlüğe saklamış"

Polis, Adli Mercilerden alınan talimat sonrası O.T.'nin ikametgahında arama yaptı. O.T. tarafından kömürlüğe saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve şarjöre basılı 3 9.19 çapında fişek ele geçirildi.

Polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan O.T. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. O.T. emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kars, Güvenlik, Operasyon, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:35:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement