Kars'ta Koyunlar Sıcak Hava İçin Derede Serinletiliyor
Kars'ta Koyunlar Sıcak Hava İçin Derede Serinletiliyor

18.08.2025 08:08
Kars'ta köylüler, sıcak havadan etkilenen koyunlarını derelerde yüzdürerek serinletiyor.

Son yılların en sıcak yazının yaşandığı Kars'ta sadece insanları değil, hayvanları da sıcak hava olumsuz etkiliyor. Köylüler, yaklaşık 400 koyunu serinletmek için dereye sokarak yüzdürdü.

Kars'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının 34 dereceyi gördüğü kentte özellikle kırsal kesimlerde meralarda otlatılan küçükbaş hayvanlar, sıcaktan olumsuz etkileniyor. Köylüler hayvanlarının sıcak havadan etkilenmelerinin önüne geçmek için ise günde en az 3 defa serin suların coşkuyla aktığı derelere getirerek yüzdürüyor. Köylüler derelerde hem hayvanlarını serinletiyor. Hem de kendileri yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Yaklaşık 400 küçükbaş hayvanını Akyaka'nın İncedere köyünde serinletmek için dereye getirdiğini belirten Oktay Keyik, "Bu sene çok sıcak, aşırı derece de sıcak, koyunları yıkamaya getirdik. Koyunları yıkadıktan sonra kendimiz de bu suda çimeceğiz, yüzeceğiz" dedi.

Öte yandan yaz aylarında hayvanların bakımı büyük önem taşırken, özellikle yüksek sıcaklıklar hayvan sağlığı için risk oluşturuyor. Bu durumu fark eden köylüler, köylerinden geçen derelerin soğuk sularını kullanarak koyunların rahatlamasını sağlıyor. Köylülerin gözetiminde dereye giren koyunların dere içinde yüzerek serinlediği anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Köylüler hayvanlarının yüzdürmenin sadece serinleme amacıyla değil, aynı zamanda hayvanların daha sağlıklı kalması için de yapıldığını kaydettiler. Derede yıkanan koyunların üzerindeki parazitlerden ve kirlerden de arındığı, bu sayede hastalıklara karşı dirençlerinin arttığı ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

