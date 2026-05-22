Kars'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları

22.05.2026 16:34
Susuz Kaymakamı Tutal, kurbanlık hayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçede kurulan kurbanlık hayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayram öncesi pazarda yaşanan hareketliliği yerinde inceleyen Kaymakam Tutal, kurbanlık satışı yapan besicilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Tutal, hem satıcılara hem de alışveriş yapan vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

Pazar alanında esnafa bereketli kazanç temennisinde bulunan Kaymakam Tutal, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu ifade etti. İlçede bayram sürecinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Tutal, vatandaşların rahat bir ortamda alışveriş yapabilmesi adına ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlar da Kaymakam Tutal'ın pazarı ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek bayram öncesi gerçekleştirilen denetim ve incelemelerin önemli olduğunu ifade etti. Kurbanlık hayvan pazarındaki yoğunluğun bayramın yaklaşmasıyla birlikte artması beklenirken, besiciler de satışlardan umutlu olduklarını belirtti. - KARS

Kaynak: İHA

