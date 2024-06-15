Kars'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

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Kars'ta canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'na 1 gün kala yoğunluk başladı. Arefe gününde kurbanlıklarını almak isteyen vatandaşlar, pazara akın ederken, besiciler ise kurulan pazarlarda yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Kurban Bayramı arefesinde Yeni Mahalle'de kurulan hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Kurbanlık alımını son güne bırakan vatandaşlar pazara akın etti. Hayvanlarını araçlarla getiren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlıklara giriyor.

Hayvan pazarında yoğunluğun olduğunu ancak yoğunluğun satışlara yansımadığına dikkat çeken besiciler, getirdikleri hayvanların bir kısmını sattıklarını, bir kısmını da satmaya çalıştıklarını belirttiler.

Kars'ta hayvan pazarında satışa sunulan küçükbaş kurbanlıklar 9 ile 15 bin lira arsında satılıyor. Büyükbaş hayvanlar ise 60 ile 200 bin lira arasında alıcılarını bekliyor. - KARS