Kars'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Kars'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Kars'ta Kurban Bayramı'na 1 gün kala canlı hayvan pazarında yoğunluk başladı. Vatandaşlar kurbanlıklarını almak için pazara akın ederken, besiciler ise emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor. Küçükbaş kurbanlıklar 9 ile 15 bin lira arasında satılırken, büyükbaş hayvanlar 60 ile 200 bin lira arasında alıcılarını bekliyor.

15.06.2024 15:21
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Kars'ta canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'na 1 gün kala yoğunluk başladı. Arefe gününde kurbanlıklarını almak isteyen vatandaşlar, pazara akın ederken, besiciler ise kurulan pazarlarda yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Kurban Bayramı arefesinde Yeni Mahalle'de kurulan hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Kurbanlık alımını son güne bırakan vatandaşlar pazara akın etti. Hayvanlarını araçlarla getiren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlıklara giriyor.

Hayvan pazarında yoğunluğun olduğunu ancak yoğunluğun satışlara yansımadığına dikkat çeken besiciler, getirdikleri hayvanların bir kısmını sattıklarını, bir kısmını da satmaya çalıştıklarını belirttiler.

Kars'ta hayvan pazarında satışa sunulan küçükbaş kurbanlıklar 9 ile 15 bin lira arsında satılıyor. Büyükbaş hayvanlar ise 60 ile 200 bin lira arasında alıcılarını bekliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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