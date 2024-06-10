Kars'ta Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların fiyatları yarı yarıya arttı - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların fiyatları yarı yarıya arttı

Kars Hayvan Pazarı'nda kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla yarı yarıya arttı. Büyükbaş hayvanlar 120 ile 190 bin lira arasında alıcı bekliyor. Yoğunluk olmasına rağmen alım yapılmamasının sebebi ise pahalılık ve alım gücü eksikliği. Küçükbaş hayvanlar 9 ile 20 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 60 bin lira ile 200 bin lira arasında satılıyor.

10.06.2024 12:03
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Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara indi.

Kars Hayvan Pazarı'nda alıcılarını bekleyen kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla yarı yarıya arttı. Geçen yıl 70 bin liradan satılan büyükbaş hayvanlar, bu yıl 120 ile 190 bin lira alıcılarını bekliyor.

Kars- Ardahan Karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor. Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar ise sadece pazarı dolaşarak hayvan fiyatları hakkında bilgi edinerek pazardan ayrılıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla pazarda yoğunluk olduğunu, ancak aynı yoğunluk satışlara yansımadığını ifade eden hayvan yetiştiricisi Menduh Demir, "Kalabalık var ama alım yok. Çünkü çok pahalı, alım gücü yok. Geçen yıl 30 bin liraya satılan bir düve, şu anda 60 bin lira, 50 bin liraya satılan bir erken mal 100 bin lira, yani 2 katı, 3 katı herkesin alım gücü olmadığı için kuru kalabalık, sorup gidiyorlar. Böyle devam eder, almak isteyen zaten gelir alır, fiyatı gören gidiyor. Demek ki şartları uygun değil, pahalı olduğu için almıyor" dedi.

Öte yandan, Kars Hayvan Pazarı'na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürülüyor. Normalde sabah 06.00'da başlayan ve saat 10.00'da kapanan Hayvan Pazarı ise alışveriş olmaması nedeniyle saat 09.00'da kapanıyor.

Kars'ta küçükbaş hayvanlar 9 ile 20 bin liradan satışa sunuluyor, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 60 bin lira ile 200 bin lira arasında satılıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların fiyatları yarı yarıya arttı - Son Dakika

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