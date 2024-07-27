Kars'ta kuyruğuyla oynayan tilki kamerada - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta kuyruğuyla oynayan tilki kamerada

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Kars'ta kuyruğuyla oynayan sevimli tilki, kent merkezine kadar inerek otomobilde bekleyen vatandaşların yanına kadar geldi. Tilki, cep telefonu kamerasına poz vererek kuyruğuyla oynadıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

27.07.2024 11:28
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Kars'ta kuyruğuyla oynayan tilki kamerada

KARS - Kars'ta kuyruğuyla oynayan sevimli tilki anbean kaydedildi.

Kent merkezine kadar inen ve kurnazlığıyla meşhur kızıl tilki, otomobilde bekleyen vatandaşların yanına kadar geldi. cep telefon kamerasına poz veren tilki, daha sonra kuyruğuyla oynadı.

Kars Merkez Atatürk Mahallesi'nde akşam saatlerinde otomobilde sohbet eden vatandaşlar kendilerine yaklaşan tilkiyi fark etti. Daha sonra tilkiye diyaloga geçen vatandaşların yanına kadar gelen tilki, otomobilin yanında durarak adeta cep telefonu kamerasına poz verdi. Ardından kuyruğuyla oynayan sevimli tilki, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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