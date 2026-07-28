Kars\'ta Mera İçin Su Sıvatı Dağıtımına Başlandı

Kars'ta mera altyapısının güçlendirilmesi ve hayvancılığın daha verimli hale getirilmesi amacıyla yürütülen 2026 Yılı Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, meralarda kullanılacak hayvan içme suyu sıvatlarının (kurun) dağıtımına başlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan meralarda hayvanların temiz ve sağlıklı suya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Dağıtımı gerçekleştirilen sıvatlarla birlikte hem mera alanlarındaki altyapının güçlendirilmesi hem de hayvan refahının artırılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, meraların hayvancılık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

Aydın, "Meralarımızın sürdürülebilir şekilde kullanılması ve hayvanlarımızın su ihtiyacının daha sağlıklı şartlarda karşılanması amacıyla hayvan içme suyu sıvatlarının dağıtımına başladık. 2026 Yılı Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında planlanan çalışmalarımızı etaplar halinde uygulamaya devam edeceğiz. Üretimin temelini oluşturan meralarımızı daha güçlü bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" dedi.

Kent genelinde belirlenen program doğrultusunda sürdürülecek dağıtım çalışmalarıyla çok sayıda mera alanının yeni hayvan içme suyu sıvatlarına kavuşturulacağı bildirildi. Proje kapsamında mera altyapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi ve üreticilerin daha modern imkanlarla üretim yapmasının amaçlandığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, mera ıslahı çalışmalarının yalnızca sıvat dağıtımıyla sınırlı kalmayacağı, otlatma alanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik projelerin de yıl boyunca sürdürüleceği kaydedildi. Böylece Kars'ın önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşınması hedefleniyor.