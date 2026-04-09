Kars\'ta Meyvecilik Eğitimi

Kars genelinde meyveciliğin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarının katkılarıyla Kağızman başta olmak üzere Digor ve Merkez ilçelerinde üreticilere yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlendi.

"Uygulamalı eğitimlerle sahada bilgi paylaşımı"

Düzenlenen eğitimlerde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin de katılımıyla üreticilere doğrudan sahada uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimde, meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri, aşılama yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar ve verim ve kaliteyi artırmaya yönelik modern uygulamalar oluşturdu. Üreticiler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı anlatımlar sayesinde teknikleri yerinde görerek öğrenme fırsatı buldu.

"Kağızman'da kapsamlı bilgilendirme toplantısı"

Program kapsamında Kağızman ilçe merkezinde üreticilerle geniş katılımlı bir toplantı da düzenlendi. Toplantıda meyvecilikte karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve bölgeye uygun üretim teknikleri ele alındı. Üreticilerin soruları uzmanlar tarafından yanıtlanarak interaktif bir ortam sağlandı.

"Zirai don riskine karşı uyarı ve önlemler"

Meteoroloji verileri doğrultusunda Kars genelinde beklenen zirai don riski de eğitimlerin önemli gündem maddelerinden biri oldu. Uzmanlar tarafından üreticilere; don öncesinde alınabilecek tedbirler, don sırasında uygulanabilecek koruyucu yöntemler ve don sonrası zarar azaltıcı uygulamalar detaylı şekilde anlatıldı. Bu kapsamda, özellikle erken çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçlarının korunmasına yönelik kritik bilgiler paylaşıldı.

Eğitim programı çerçevesinde Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları, İl Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, bölgedeki meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

"Eğitim çalışmaları devam edecek"

Kars'ta üreticilerin bilgi düzeyini artırmaya yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin artarak süreceği vurgulandı. Meyvecilikte verim ve kaliteyi yükseltmeyi hedefleyen çalışmaların, bölge tarımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - KARS