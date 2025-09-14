Kars'ta Mısır Tarlalarına Yaban Domuzu İstilası - Son Dakika
Kars'ta Mısır Tarlalarına Yaban Domuzu İstilası

Kars\'ta Mısır Tarlalarına Yaban Domuzu İstilası
14.09.2025 10:04
Kars'ın Akyaka ilçesinde yaban domuzları mısır tarlalarına sürüler halinde geliyor.

Kars'ta mısır tarlaları yaban domuzlarının istilasına uğradı. Sürüler halinde mısır tarlarına istila eden yaban domuzları cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyündeki mısır tarlarına sürüler halinde gelen domuzları gören Tokay Kurtbaş, o anları kaydederken, vatandaşları fark eden domuz sürüsü ise koşarak köyden uzaklaştı.

Karahan köyünde kaydedilen görüntülerde, köylüleri görüp koşarak uzaklaşan domuz sürüsü ile bir domuzun su göletine girmesi yer alıyor.

Akyaka Karahan köyünde ilk kez bu kadar fazla domuz görülmesi ise köyülerin konuşmalarına yansıyor. - KARS

Kaynak: İHA

