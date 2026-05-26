Kars'ta Polis Evi'nde bayramlaşma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Polis Evi'nde bayramlaşma programı

Kars\'ta Polis Evi\'nde bayramlaşma programı
26.05.2026 14:29  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Polis Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Polis Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Kars Valisi Ziya Polat'ın yanı sıra AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve protokol üyeleri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "Bayramlar; kırık kalplerin onarıldığı, uzanan ellerin boş çevrilmediği, yetim ve öksüzlerin yüzünün güldüğü, küskünlerin barıştığı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı bir gönül köprüsüdür. Kurban ise bir ibadet olmasının yanı sıra elimizde olanı bölüşmek, sevgiyi ve dostluğu paylaşmaktır. Bu mübarek günlerde, Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve yaşlılarımızın ziyaret edilmesi, çocuklarımızın bayram neşesine ortak olunması, bayramın coşkusunun hep birlikte yaşanması, paylaştığımız kurbanların, sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de birbirine yakınlaştırmasına vesile olacaktır. Vatandaşlarımızın bayramı huzur, güven ve sağlık içinde geçirebilmeleri için Valiliğimiz koordinasyonunda, emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Bayram ziyareti için yollara çıkacak olan tüm sürücülerimizden de trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Karslı hemşehrilerimin, Aziz Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, "Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu müstesna günler, yalnızca bir bayram sevinci değil; aynı zamanda kardeşliğimizi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve bizi bir arada tutan değerlerimizi yeniden hatırlatan özel zamanlardır. Bayramın özünde taşıdığı merhamet, adalet ve kardeşlik çağrısı; bizlere bir kez daha barışın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır. Bayramın getirdiği bu manevi iklimin, tüm insanlık için barışa, huzura ve vicdana kapı aralamasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri bir birleriyle bayramlaştı. Program daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Polis, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Polis Evi'nde bayramlaşma programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:15:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Polis Evi'nde bayramlaşma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.