Kars\'ta Polis Evi\'nde bayramlaşma programı

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Polis Evi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Kars Valisi Ziya Polat'ın yanı sıra AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve protokol üyeleri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "Bayramlar; kırık kalplerin onarıldığı, uzanan ellerin boş çevrilmediği, yetim ve öksüzlerin yüzünün güldüğü, küskünlerin barıştığı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı bir gönül köprüsüdür. Kurban ise bir ibadet olmasının yanı sıra elimizde olanı bölüşmek, sevgiyi ve dostluğu paylaşmaktır. Bu mübarek günlerde, Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve yaşlılarımızın ziyaret edilmesi, çocuklarımızın bayram neşesine ortak olunması, bayramın coşkusunun hep birlikte yaşanması, paylaştığımız kurbanların, sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de birbirine yakınlaştırmasına vesile olacaktır. Vatandaşlarımızın bayramı huzur, güven ve sağlık içinde geçirebilmeleri için Valiliğimiz koordinasyonunda, emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Bayram ziyareti için yollara çıkacak olan tüm sürücülerimizden de trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Karslı hemşehrilerimin, Aziz Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, "Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu müstesna günler, yalnızca bir bayram sevinci değil; aynı zamanda kardeşliğimizi güçlendiren, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve bizi bir arada tutan değerlerimizi yeniden hatırlatan özel zamanlardır. Bayramın özünde taşıdığı merhamet, adalet ve kardeşlik çağrısı; bizlere bir kez daha barışın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır. Bayramın getirdiği bu manevi iklimin, tüm insanlık için barışa, huzura ve vicdana kapı aralamasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri bir birleriyle bayramlaştı. Program daha sonra sona erdi. - KARS