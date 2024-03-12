Kars\'ta Ramazan Ayı İşletme ve Zincir Market Denetimleri Devam Ediyor

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Kars'ta Ramazan ayı dolayısıyla işletme ve zincir marketlerde denetimler aralıksız sürüyor.

Kars Valiliği koordinasyonunda, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, denetimlerini aralıksız yapıyor.

Ekipler kentte faaliyet yürütmekte olan kasaplar ve et ve süt ürünleri reyonu bulunan alışveriş merkezlerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ürün etiketleri, haksız fiyat artışları, raf-kasa fiyat farkı ile et ve süt ürünleri ile diğer temel gıda ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda muhafaza edilip edilmediği incelendi.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde karşılaştığı olumsuz durumlarda ise cezai işlem uyguladı. Ekiplerin Ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdürecekleri öğrenildi. - KARS