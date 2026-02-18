Kars\'ta Ramazan\'ın İlk Teravih Namazı

Kars'ta Ramazan'ın ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti.

"On bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, yatsı ezanı öncesinde camilere gelerek saf tuttu.

İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen program kapsamında teravih namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan ilahiler ve yapılan dualarla Ramazan ayının manevi atmosferi cemaat tarafından huşu içerisinde idrak edildi. Teravih namazının ardından vatandaşlar birbirlerinin Ramazan ayını tebrik etti. - KARS