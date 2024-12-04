Kars\'ta Sondaj Kuyusu Açıldı

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Kars'ta Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde sondaj kuyusu açıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kentte hayvancılık faaliyetlerini desteklemek ve mera alanlarının verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Çakmak köyünde sondaj kuyusu açıldı. Proje, bölgedeki çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin su ihtiyaçlarını karşılamak ve meraların sürdürülebilir kullanımını sağlamak hedefiyle hayata geçirildi.

Yapılan sondaj kuyusu çalışması bölgedeki hayvanların suya daha kolay erişmesini sağlayacak, mera alanlarının daha etkili kullanılmasına da katkı sağlayacak. Ayrıca proje ile toprak iyileştirme ve otlatma planlaması gibi çalışmalar da yürütülüyor.

Çakmak köyünde hayata geçirilen kuyular, özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle su bulmakta zorlanan çiftçilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Çiftçiler, bu tür projelerin hayvancılıkla uğraşan kesim için önemine dikkat çekerek, çalışmaların devam etmesini istedi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çayır ve Mera alanları, hayvansal üretimin en önemli girdisini oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve kolay temin edildiği önemli doğal kaynaklarımızdır. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin Mera alanlarından daha verimli faydalanmalarının sağlanması ve hayvan içme suyu ihtiyacını gidermek amacı ile İlimiz Çakmak köyü merasında, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında sondaj kuyusu açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çakmak köyü merasında sondaj kuyusunun hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitim çalışmaları da düzenlenecek. Projenin, Kars'ta hayvancılık ve tarım sektörüne uzun vadeli olumlu etkiler yapması bekleniyor. - KARS