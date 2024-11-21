Kars\'ta Tarım Sigortası Eğitimi

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Kars'ta tarım sektöründe meydana gelen doğal afet ve risklere karşı çiftçilerin korunması amacıyla tarım sigortalarının önemi çiftçilere anlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantıda, tarım sigortasının önemi, çiftçilerin hayvanlarını ve tarım arazilerini doğal afetlerden, hastalıklardan ve diğer beklenmeyen durumlara karşı nasıl koruyacağı ele alındı.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) masaya yatırıldığı toplantıda Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, çiftçilere sigorta kapsamı, başvurular ve devlet destekleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca, toplantıda çitçilerin sorunları ele alındı, sorunların çözümü konuşuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü, Enver Aydın, "Kars, tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip. Ancak doğal afetler, iklim değişikliği ve diğer riskler, çiftçilerimizin emeklerini ve gelirlerini tehdit edebilir. Tarım sigortası, bu risklere karşı Çiftçilerimizin en büyük güvencesidir" dedi.

Toplantı sonunda çiftçilere sigorta başvuru süreci, devlet destekleri ve hakkında detaylı bilgiler içeren broşürler dağıtıldı. Etkinlikte sigorta yaptırmak isteyen çiftçilere bireysel danışmanlık hizmeti de verildi. Çiftçiler, bu tür bilgilendirmelerin faydalı olduğunu, tarım sigortası konusunda daha bilgi sahibi olduklarını ifade etti. - KARS