Kars'ta Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Kars'ta Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı

Kars\'ta Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sorunlarını ele alan bir istişare toplantısı düzenledi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu ile üreticilerin beklentilerinin ele alındığı istişare toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Ziraat Odası başkanları ile yetiştirici birliklerinin temsilcileri bir araya gelerek sektörün öncelikli konularını değerlendirdi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Kars genelinde faaliyet gösteren Ziraat Odası Başkanları ile Yetiştirici Birlikleri Başkanları katıldı. Toplantıda, kentte yürütülen tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri de gündeme taşındı.

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Kars'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha ileri seviyeye taşımak için kamu kurumları ile üretici kuruluşları arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirtti. Üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması ve çiftçilerin desteklerden daha etkin faydalanabilmesi adına ortak akıl anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Aydın, üreticilerin görüş ve önerilerinin yol gösterici olduğunu söyledi.

İstişare toplantısında, bitkisel üretim ve hayvancılıkta yürütülen çalışmalar, tarımsal destekleme programları, mera kullanımı, yem üretimi, hayvan sağlığı hizmetleri ile kırsal kalkınmaya yönelik projeler değerlendirildi. Ayrıca üreticilerin talepleri, sektörün öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular karşılıklı görüş alışverişiyle ele alındı.

Katılımcılar, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekerken, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümünde ortak hareket edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantının sonunda Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, katkı sunan Ziraat Odası Başkanları ile Yetiştirici Birlikleri Başkanlarına teşekkür ederek, alınan kararların Kars tarımı ve hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Gerçekleştirilen istişare toplantısının, Kars'ta tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yeni çalışmaların planlanması ve üretici odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı - Son Dakika

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