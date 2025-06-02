Kars’ta Yükümlülere Mesleki Eğitim Desteği

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulan Yükümlülerin Mesleki Bilgi ve Beceri Kazanmalarını Sağlamak İçin Teknik Destek Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülere destek verecek.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Teknik Eller" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kars Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz, arasında imzalandı.

Destek kapsamında, Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim ve gözetim altında bulundurulan 10 yükümlüye mesleki bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla mobil vinç operatörlüğü eğitimi ve sertifikası verilecek. Destek sonrasında mobil vinç operatörlüğüne sahip olacak eski yükümlülerin nitelikli işçi haline gelmesi ve sosyal hayata hızlı bir şekilde adapte olması amaçlanıyor. - KARS