Kars’ta Yükümlülere Mesleki Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars’ta Yükümlülere Mesleki Eğitim Desteği

Kars’ta Yükümlülere Mesleki Eğitim Desteği
02.06.2025 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denetim altındaki 10 yükümlüye mobil vinç operatörlüğü eğitimi verilecek.

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulan Yükümlülerin Mesleki Bilgi ve Beceri Kazanmalarını Sağlamak İçin Teknik Destek Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülere destek verecek.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Teknik Eller" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kars Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz, arasında imzalandı.

Destek kapsamında, Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim ve gözetim altında bulundurulan 10 yükümlüye mesleki bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla mobil vinç operatörlüğü eğitimi ve sertifikası verilecek. Destek sonrasında mobil vinç operatörlüğüne sahip olacak eski yükümlülerin nitelikli işçi haline gelmesi ve sosyal hayata hızlı bir şekilde adapte olması amaçlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Eğitim, Hukuk, Yerel, Yaşam, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars’ta Yükümlülere Mesleki Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
16:24
Fenerbahçe’de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül’e çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi
16:23
Selçuk İnan’ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
16:15
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
16:12
Togg’dan bir ilk Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 12:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kars’ta Yükümlülere Mesleki Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.