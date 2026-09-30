Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gıda israfını anlattı

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, günlük yaşamda edinilen tüketim alışkanlıklarının gıda kaybı ve israfının azaltılmasındaki rolü anlatıldı. Gıdanın üretiminden sofraya kadar geçen süreçte gösterilmesi gereken hassasiyete dikkat çekilirken, ihtiyaçtan fazla tüketimin doğal kaynaklar üzerindeki etkileri konusunda da bilgiler verildi.

Eğitimlerde öğrencilere, alışveriş öncesinde ihtiyaçların belirlenmesi ve yalnızca tüketilecek miktarda gıda satın alınmasının önemi aktarıldı. Yemek hazırlığının önceden planlanması, gereğinden fazla yemek yapılmaması ve artan gıdaların uygun şekilde değerlendirilmesi konusunda da çeşitli örnekler verildi.

"Bugünün öğrencileri, yarının bilinçli tüketicileri"

Gıda israfının azaltılmasında bireysel alışkanlıkların önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan etkinliklerde, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli tüketim konusunda farkındalık kazanmasının hedeflendiği belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, "Bugünün öğrencileri, yarının bilinçli tüketicileri" anlayışıyla gerçekleştirilen eğitimlerle gıdanın değerini bilen, israf etmeyen ve kaynakları bilinçli kullanan nesillerin yetişmesine katkı sunulmasının amaçlandığını kaydedildi.